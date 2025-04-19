1 - Atatürk Havalimanı 6 yıl önce sivil uçuşlara kapatıldı. Milyarlık pistler kırıldı, kullanılmasın diye bir ucuna pandemi hastanesi, diğer ucuna külliye yapıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı 2019’dan bu yana sivil uçuşlara kapalı. Milyarlarca liralık pistler yer yer kırıldı, sonra üstü toprakla örtülüp spor sahaları yapıldı. Bir ucuna pandemi hastanesi, diğer ucuna devasa bir külliye inşa edildi ki AKP gittikten sonra bile kimse kullanamasın. Millet bahçesi yapıldı ama bahçe millete kapalı.

BİNALİ YILDIRIM FAKTÖRÜ

Atatürk Havalimanı 2 milyar liralık altyapısı, 3 bin metrelik pistleriyle Türkiye’nin en gelişmiş havaalanıydı. Şehrin içinde olduğu için ulaşımı çok kolaydı ayrıca metro ulaşımı da mümkündü. İşlevsiz hale geldiği günlerde pistlere yeni bakım yapılmıştı, sadece 1 milyar liralık bir yatırımla, tüm ihtiyaçları karşılayacak düzeydeydi.

Dönemin Türk Hava Yolları yöneticisi Hamdi Topçu o yılları anlattığı kitabında, 3. Havalimanı’nın kendisinin farklı önerilerine rağmen Binali Yıldırım’ın ısrarıyla yapıldığını şöyle anlattı:

“Toplantı yaptık, yeni pist yapalım ama DHMİ tarafına “işin nasıl olmayacağını anlatın” talimatı verilmiş, katılanlar tembihlenmişti. Yeni pistin 15 milyar dolara çıkacağı söylenmişti. Binali Bey’e 2 milyar doları verin yapayım THY de hatırı sayılır para kazansın” dedim. Dinlemediler.”

İşte bu toplantı sonunda yeni havalimanı kararı alındı, iktidara yakın 5 şirket 21 milyar Euro’ya İstanbul Havalimanı’nı inşa etti, inşaat sürerken metro düşünülmediği için de, sonradan yapılan metro bugün havaalanından 300 metre uzakta yolcularını indiriyor.

Atatürk Havalimanı ise boşa çıktı. 15 Mayıs 2022’de pistler kırılmaya başlandı.

7 Nisan 2019’dan bu yana sivil uçuşlara kapalı olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda her şey yerli yerinde: Terminal binası, kule, altyapı, pistler. Ancak hiçbir uçak inmiyor. Çünkü ülkenin en işlevsel meydanlarından biri, siyasi bir gösteriye kurban edildi. Döneminde 2 milyar liraya mal olan 3.000 metrelik pistlerinden biri, pandemi bahanesiyle hastane inşaatına verildi. Diğeri ise külliye ve helikopter pisti olarak kullanılıyor.

MİLLETE KAPALI BAHÇE

Havalimanı altyapısı yıllarca İstanbul’un en yoğun trafiğini kaldırırken, şimdi üzerine basket sahası kurulmuş toprak yığınları serildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinden önce buraya “millet bahçesi” açılışı yaptı ama ne ironi ki, millet içeri alınmadı. 15 Mayıs’ta pistlerin yerle bir edilip 132 bin ağaç dikileceği açıklandı. İstanbul’un kalbi olan meydan, şimdi sessiz ve hareketsiz. Ama üstünde siyaset yükseliyor.

Kullanımı önleyen ikinci engel

Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanlarının pistlerinin, açılardan kaynaklanan numaraları da aynı yapıldı. İGA’nın numaraları 16 R/34 L, 16 L/34 R, 17R/35L, 17L/35 R, Atatürk Havalimanı’nın numaraları ise 17L/35R, 17R/35 L. Ayrıca iki havaalanı birbirine 35 km mesafede. Bunun sonucunda aynı hava sahasını paylaşırlar, aynı yaklaşma/depar yolları etkilenebilir ve aynı hava trafik kontrol merkezi yönetiminde olurlar. Bu yüzden iki havaalanı birden kullanılamaz. Çünkü aynı hava sahası çakışması olur, uçuş güvenliği için yeterli ayrım gerekir. Bu nedenlerle şu anda tüm büyük yolcu uçuşları İstanbul Havalimanı’nda yapılıyor. Atatürk Havalimanı’nın tek açık pisti ise sivil yolcu trafiğine kapalı, sadece özel, kargo, devlet uçuşları için ve o da özel koordinasyonla yapılabiliyor.

2- Konya’daki Üs’te Atatürk imzasını çıkarmak istediler

Atatürk skandallarına yenisi eklendi. Hava Kuvvetleri’nin 114. yılı için yapılan çekimlerde, askerin kol bandındaki Atatürk imzalı yazı kaldırılmak istendi.

Konya’daki 3. Ana Jet Üssü’nde, teğmenlerin “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” andı yüzünden ihraç edilmelerine benzer, Atatürk alerjili ikinci bir olay yaşandı, video çekimi sırasında teğmenlerin kol bandında bulunan Gazi M. K. Atatürk” imzalarının çıkarılmasının istendiği ortaya çıktı.

İlginç olayı gazeteci Barış Terkoğlu, YouTube’daki Onlar TV kanalında şöyle anlattı:

“Türk Hava Kuvvetleri’nin 114. yılı kutlanacak. Milli Savunma Bakanlığı kutlama görüntüleri hazırlayacak. Bu amaçla askerlerin de bulunduğu bir ekip Hava Kuvvetleri’nin Konya’daki üssüne gitti. Çekimler sırasında, Bakanlık’tan gelen görevliler, “Kolunuzdaki peç, yani kol bandı, yönetmeliklere aykırı, onu çıkarmanız lazım diyorlar.”

YÖNETMELİK BAHANESİ

Başçavuş rütbesinde bir kişi, bir teğmene söylüyor. Teğmen de diğer askerlere “Bu peç yönetmeliğe aykırıymış, çıkarmamızı istediler” diyor. Çıkarılması istenen kol bandında Gazi Mustafa Kemal diye Atatürk’ün imzası var.”

Teğmen ve komutanlar “Bu her sene taktığımız peç zaten” diye karşı çıkıyor. Aralarında şöyle bir konuşma geçiyor: “Yönetmeliğe aykırı olan nedir?”

“Türk bayrağı olması lazım”

“Türk bayrağı zaten var. Başka ne aykırı?”

Bakanlıktan gelen başçavuş “Siz bizi anladınız” diyor.

Teğmenlerle, komutanları “Ya bu şekilde çekim yapacaksınız ya da olmayacak” diyorlar. Bu arada bu peç sol kolda normalde. Sağ kollarına yapıştırıyorlar. Ondan sonra olay orada bitiriliyor ve bu çekim gerçekleştiriliyor.

Terkoğlu’nun emekli bir komutanın teyit ettiğini anlattığı habere ilişkin bir yalanlama ya da açıklama da yapılmadı.

Erdoğan için tüm üssü sıraya dizmişti

Konya 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı için “Tuna Nehri Akmam Diyor” eşliğinde video paylaştı. Üsteki uçak, helikopter ve askerleri arkasına dizen Tümgeneral Kuş, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını şöyle kutladı: “Zatı alinizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü kutluyorum. Arz ederim.”