Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edilmeye devam ediyor. Dün Saraçhane'deki eylemlerde polis Atatürklü Türk bayrağı taşıyan gence uçan tekme attı.
Türkiye'nin pek çok yerinde düzenlenen eylemlere polis müdahalesi de gerçekleşiyor.
Dün akşam saatlerinde Saraçhane’de polisin eylemcilere müdahalesi sırasında Atatürklü Türk bayrağı taşıyan bir vatandaşa uçan tekme attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Polis aynı zamanda yalnız olan gencin yüzüne yakın mesafeden biber gazı da sıktı.