Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyündeki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nun bahçesinden Atatürk büstünün çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tanıkların ifadelerine başvurdu. OTOMOBİLLE KÖYDEN GÖTÜRDÜLER Yapılan araştırmada, olay sırasında 67 AEM 861 plakalı otomobilin kullanıldığı belirlendi. Araç sahibi G.B. ile gerçekleştirilen görüşmede, G.B.'nin akrabası Y.B. ve tanımadığı bir kişiyle birlikte büstü otomobille köyden götürdüğü tespit edildi. HURDACIYA SATMAYA ÇALIŞTILAR Şüphelilerin çaldıkları büstü Zonguldak'ın Üzülmez mevkisindeki bir hurdacıya satmak istedikleri, hurdacının büstü kabul etmemesi üzerine ormanlık alana bıraktıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine Üzülmez TOKİ mevkisinde arama yapan ekipler, Atatürk büstünü buldu. Büst ile olayda kullanılan otomobil, detaylı inceleme için İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim edildi. İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI "Nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alınan G.B. ve Y.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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