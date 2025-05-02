Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, hakkında açtığı davayı kazandığı Bölükbaşı’na karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor...
Mahkeme kararına rağmen tazminatı ödemeyen AKP trolü Bölükbaşı hakkında icra takibi başlatıldı...
Sevdagül Tunçer, “Adalet yerini bulacak. İftira atan bedelini öder” dedi.
Bölükbaşı ise icra işleminin ertelenmesi için başvuruda bulundu.
Bölükbaşı’nın tazminatı ödememek için kamuoyundan destek talep etmesi, vatandaşların tepkisini çekti.
Zafer Partisi yetkilileri, bu davanın sosyal medyada yalan, iftira ve nefret söylemine karşı caydırıcı bir örnek olmasını umut ettiklerini ifade etti.