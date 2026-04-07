Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında açılan davada karar açıklandı. 11 öğrencinin tanıklığıyla, öğretmenin ders sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik "pedofili, sarhoş, kadın düşkünü" gibi ağır hakaretlerde bulunduğu iddia edilerek yargı süreci başlatılmıştı.
SINIF, KAMUSAL ALAN SAYILMADI; BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, söz konusu ifadelerin kullanıldığı iddia edilen sınıf ortamını "kamusal alan" ve eylemi "aleni" olarak değerlendirmeyerek sanık öğretmen hakkında beraat kararına hükmetti.
TEKBİRLERLE KARŞILANDI
Tartışmalara yol açan kararın ardından adliye binası önünde dikkat çeken görüntüler yaşandı. Duruşma çıkışında beraat kararını duyan bir grup, Ramazan Avuşmak'ı tekbir getirerek karşıladı. Serbest kalmasının ardından kendisini bekleyen kalabalığa yönelik kısa bir açıklama yapan Avuşmak adliye çıkışında şöyle konuştu:
"Ülkemizde adaletli savcılar, hakimler olduğu ispatlanmıştır. Sadece Avrupa’da değil, bizim ülkemizde de adaletli savcılar var. Adaletli hakimler var. Hak hukuk bilen avukatlar var. Sivil toplum örgütleri var. Ben devletimden razıyım. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Öğrencilerim arasında avukat, doktor, hakim, savcı, polis, yüzbaşı, binbaşı, astsubay hepsini yetiştirdim. Allah devletimize zeval vermesin. Ben devletimden razıyım. Allah devletimden razı olsun. En aşağıdaki memurdan bürokrasiden olan kaymakam, vali, milli eğitim en yükseğe kadar devlet başkanımızdan Allah razı olsun. Onları yormasın. Ben devletimin emrindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi emekli de olsam da yine emrindeyim. Söyleyeceğim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Adalet yerini buldu, bulacaktır inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim"