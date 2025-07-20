Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla savcılık tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
ANITKABİR’E YÖNELİK İFADELERİ GÜNDEM OLDU
Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir için “Yunan tapınağı” ifadesini kullanmış ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunmuştu.
“Kurtuluş Savaşı’nı biz kazandıysak başkentin göbeğinde neden Yunan Tapınağı var?” ifadeleri üzerine, Bölükbaşı hakkında adli işlem başlatıldı.
DAHA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIMLAR YAPTI
Furkan Bölükbaşı’nın daha önce de Atatürk’ün büstlerine yönelik ifadeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk’ü anan konuşmalarına karşı eleştirel söylemleri sosyal medyada yer almıştı.
Savcılığın başlattığı soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında yürütüldüğü belirtildi.