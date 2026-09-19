Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Gülbahar Mahallesi'ndeki sokakta kadınla tartışan kişinin saldırgan davranışlarda bulunduğu ve Atatürk'e hakaret içerikli ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Kimliği belirlenen şüpheli S.S. gözaltına alındı. Zanlının, yarın "tehdit", "hakaret" ve "Atatürk'e hakaret" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
6 EMNİYETE GELİŞ KAYDI VAR
Serkan S.’nin ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘kasten yaralama’, ‘evden hırsızlık’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 6 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.