Sosyal medyada ‘hacının yağ akımı’ olarak tanınan ve yüz binlerce takipçisi olan Erzurumlu döner işletmesi sahibi Mustafa Atmaca, Atatürk’e hakaret gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmaca, '5816 (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) sayılı kanuna muhalefet' suçundan tutuklandı.
Atmaca tutuklanmasının ardından verem hastalığı tedavisi gördüğü gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.
SEÇİM ŞARKILI PAYLAŞIM
Aradan geçen 2 yılın ardından Atmaca'nın çalışmaya devam ettiği görüldü.
Sosyal medyada paylaşım yapmaya devam eden Atmaca'nın işletmesinin paylaştığı videoda AKP'nin seçim şarkısının kullanıldığı görüldü.