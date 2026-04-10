Okullarda düzenlenmesi planlanan “Atatürk’e Mektuplar” yarışmasına izin vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı, bunun yerine camilerde ok atma, yumurta yarıştırma ve halat çekme etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklerde öğrenciler, ilkokullarda karışık, ortaokul ve liselerde ise kız ve erkek olarak ayrı saatlerde katılacak.

KATILIM ZORUNLU

Şenlikler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülecek ve yürüme mesafesindeki cami bulunan tüm öğrencilerin katılımı zorunlu olacak. Katılımcılara çorba ve pilav ikram edilecek.

İl ve ilçelerde il müftüleri, milli eğitim ve spor müdürleri, okul müdürleri, değerler kulübü öğretmenleri ile gençlik spor çalışanlarının katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılacak.

ÖLÇÜT CAMİ KAPASİTESİ

Etkinlikler ders saati içinde, sosyal etkinlik yönergesi kapsamında düzenlenecek. Öğrenciler veli izin belgesi alınacak ve cami kapasitesine göre gruplar halinde farklı gün ve saatlerde katılım sağlanacak.

İkramların organizasyonu müftülükler ve diyanet personeli tarafından yapılacak, Kızılay, Diyanet Vakfı ve diğer Sivil Toplum Kurulularından destek alınabilecek.