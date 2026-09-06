Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ‘Atatürk alerjisi’ sürüyor. Diyanet’te önceki gün dikkat çeken bir görevden alma gerçekleşti. 10 Kasım’da Atatürk için kentte mevlit okutan Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile görevden alındı.

Sönmezoğlu, Kocaeli Valiliği’nin “10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı” kapsamında aldığı karar doğrultusunda 12 ilçe müftülüğüne resmi yazı göndermiş ve 10 Kasım 2025 günü saat 12.30’da Kocaeli’deki tüm camilerde Atatürk için Mevlid-i Şerif okutulması istenmişti.

Laik ve Atatürkçü Müftü Sönmezoğlu sosyal medyada yobaz bir kesimin eleştirilerine hedef olunca “Bizim doğru faaliyetlerimizi görmezden gelenler, sosyal medya üzerinden yüklenmeye çalışıyorlar. Biz devleti bize emanet edenlere her zaman dua eder, rahmet dileriz” demişti.

35 İLDE DEĞİŞİKLİK

Göreve geldikten sonra yaptığı atamalarla tartışılan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan’ı da görevden aldı, yerine Ahmet Bostancı atandı. Bilecik, Karabük, Nevşehir, Zonguldak, Konya Müftüleri de görevden alındı. Toplam 35 ilin müftülük görevinde değişiklik yapıldı. Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü döneminde birlikte görev yaptığı bazı isimler ise il müftüsü oldu.

Müftü Sönmezoğlu: Özgürce ibadet ediyorsak, Atatürk’ün sayesindedir

Sönmezoğlu, 10 Kasım 2025’te Kocaeli’nin 12 ilçesindeki camilerde Atatürk için eş zamanlı mevlit okutmasının ardından 10 ay geçmeden görevden alındı, gerekçesi açıklanmadı. Sönmezoğlu’nun yerine ise Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş atandı.‘’Hür olmayana cuma namazı ve hac gibi ibadetler farz değildir. Atatürk sayesinde hürriyetine kavuşan Türk milleti özgürce ibadetlerini yapabilir hale gelmiştir’’ diyen Müftü Mehmet Sönmezoğlu şunları söylemişti:

“Atatürk bu topraklarda özgürce yaşayan herkesin ortak paydasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Türk milletinin bir ferdi olarak kendisine minnet duyulmaktadır. Atatürk’e dua etmenin ve ruhu için Mevlidi şerif okumak gayet olağan bir durumken hakarete varacak kadar öfke anlaşılmamaktadır.’’