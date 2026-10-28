Sosyal medya hesabından yaptığı Türk bayrağına ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında işlem başlatılan öğretmen F.Ç., dün görev yaptığı okuldan uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, Edremit’teki bir okulda görev yapan öğretmenin sosyal medya hesabından Türk bayrağına ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, öğretmen hakkında Edremit Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., bugün adliyeye sevk edildi. Öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.