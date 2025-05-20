19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları sevgi, minnet ve bağlılığı dile getirdi. Anıtkabir’de bulunan bir genç de 19 Mayıs’ta Anıtkabir’de olmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, “Bugün çok kutlu bir gün, en önemli şey bir ülkenin gençleridir, gençliğidir.

O yüzden biz de çok gururluyuz, burada olduğumuz için, burada okuduğumuz için, bugün buraya gelebildiğimiz için” dedi.

20 yaşında üniversiteli bir genç olan Selahattin, Afyon’dan Anıtkabir’e geldiğini belirterek, “Bugün, tüm Türk halkı için bence anlamlı bir gün. Türk halkının 19 Mayıs’ını, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım” dedi.

İYİ Kİ ATAMIZ VAR

İstanbul’dan geldiklerini belirten 23 yaşında iki kadın da hissettiklerini “Çok duygusalız, çok mutluyuz, çok gururluyuz. İyi ki Ata’mız var” ifadeleriyle paylaştı.

Bartın’dan geldiğini belirten bir genç de “Mutluyuz. Sırf onu ziyaret için Bartın’dan geldik buraya” dedi.

Kapadokya’dan kızı ve bir arkadaşıyla birlikte gelen bir vatandaş da “Kıymetini biliyorum. Herkesin de bilmesini çok istiyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ DÜZELTSİN

İstanbul Pendik’ten gelen 12 yaşındaki Nehir de “Ankara’ya her geldiğimizde Atamızı ziyaret etmeden gitmiyoruz. Çok mutluyum” dedi.

Kahramanmaraş’tan 11 yaşındaki Ece, Anıtkabir’i çok sevdiğini belirterek, hala hayatta olsaydı Atatürk’e ne söylemek isterdin sorusuna, “Türkiye’yi düzeltmesini isterdim, söylerdim yani” yanıtını verdi.

SPORCULAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı’nı deniz dibinde Türk bayrakları ile kutladı.

Ata’ya özlem göklere ulaştı

19 Mayıs dolayısıyla Yalova’da da törenler düzenlendi. Kutlama programında paramotor, jimnastik, halk oyunları, bisiklet ve çeşitli spor gösterileri yer aldı.

Halk koşusuna yoğun katılım

“19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu” düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından BAKAP ATA Çiftliği’nde düzenlenen programa Özgür Özel de katıldı.