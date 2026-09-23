Dört dönem boyunca CHP'de milletvekilliği ve CHP Grup Başkan Vekilliği yapan Burcu Köksal, mayıs ayında partisinden istifa etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılmıştı.





31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'li seçmenlerin oylarıyla yüzde 50,73 oy toplayan ve Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı seçilen Köksal, CHP'den ayrıldıktan sonra en azılı muhalefet karşıtlarından biri haline dönüştü. Verdiği röportajlarda Erdoğan'a methiyeler dizen ve muhalif isimleri ağır ifadelerle hedef alan Köksal, belediye binasında vatandaşları ve misafirleri konuk ettiği odasının duvarlarında da dikkat çeken bir değişikliğe gitti.





4 AYDA AKP'YE 'KÖKSAL'DI



Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tokat'ta bir vatandaşı dinlerken çekilen görüntüsüne ait fotoğraf, odanın başköşesinde yer alıyordu.



AKP’ye katıldıktan sonra çok daha az Atatürk paylaşımı yapan ve 'Atatürk sevgisini yitiren' Köksal, odadaki fotoğrafları değiştirdi. Köksal’ın, AKP’li misafirlerini konuk ettiği sırada yaptığı paylaşımda duvarda Atatürk yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı görüldü.













