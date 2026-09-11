İstanbul Bakırköy'de, Atatürk Havalimanı istikametinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. D-100 kara yolu Sefaköy mevkisindeki yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bakırköy ve Küçükçekmece sınırında, Atatürk Havalimanı istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.