“Biz Silivri’deyken iktidar PKK ve FETÖ ile kol kolaydı’’ diyen Çelebi, Berat Albayrak’ın Hazine Maliye Bakanı olarak Yüksek Askeri Şuraya girmesini eleştirmişti. Çelebi önceki gün TBMM’de şunları söyledi: “Atatürk’ü rakı bardaklarına değil, füzelere ve uydulara yazıyoruz. Mavi gözlü adamın emperyalizme karşı mücadelesini devam ettiren uzun adam Erdoğan’ı selamlıyoruz. Şimdi vatanımızın üzerine Çelik Kubbe örten Erdoğan Türkiyesi var.”

ÜÇ PARTİ GEZDİ

“Teğmen Çelebi” olarak bilinen Çelebi, beraat ettikten sonra CHP’den siyasete atıldı, milletvekili seçildi. 2021’de istifa etti, Memleket Partisi’ne geçti. 2022’de AKP’li oldu.