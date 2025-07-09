Meclis'te görüşmeler esnasında yaptığı canlı yayında kullandığı 'Yeliz' ismiyle tanınan AKP'li eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, skandal paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden “Kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan… ilerleyemez. Bir düdük çalıp yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır” ifadeleri ile Cumhuriyet’in kuruluşunu hedef alan Çamlı, şimdi de Atatürk’ü hedef aldı.

AKP'li eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Toplumsal barışın güçlendirilmesi ve kutuplaşmanın azaltılması için siyasi aktörlerin kapsayıcı bir dil kullanmasına ihtiyaç vardır. Kullanılacak dilin devletimizin bekasından, milli birlik ve beraberlikten, huzur ve barıştan yana olması tahrikleri boşa çıkaracaktır.” ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşıma daha imza attı.

Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya platformu X üzerinden “PKK Başı Öcalan'ın yaptığı tarihi tövbeyi, Öcalan'ları üreten CHP liderliği yapabilir mi?” ifadeleri ile anket başlattı.

Çamlı, yaptığı paylaşıma “50 bin kişinin katili bebek katili hain, tövbe yapacak, sizde onunla övüneceksiniz. Allah belanızı versin.” ifadeleri ile tepki gösteren bir kullanıcıya "Senin ki sadece Dersim'de 50.000 bebe, yaşlı, kadın Alevi katletti…" ifadeleri ile yanıt verdi.

Yanıtı ile Atatürk’ü hedef alan Çamlı'ya, çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.