Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) X platformundaki resmi iletişim hesabı kimliği belirsiz kişilerce hacklendi. Yapılan siber saldırının ardından kurumun orijinal "@Akmlstanbul" kullanıcı adı boşa düşürülürken, hesabın yeni ismi "@Firelight_US" olarak güncellendi.
Hesabın kullanıcı adı ve içeriği tamamen değişmiş olsa da, arka plandaki benzersiz kimlik numarasının (User ID) aynı kalması nedeniyle eski takipçiler hesabı otomatik olarak takip etmeyi sürdürdü. İsim ve içerik değişikliğine rağmen bu hesabı takipçi listesinde tutmaya devam edenler arasında dikkat çeken isimler ve kurumlar bulunuyor:
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
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Çok sayıda mavi tikli ve onaylı resmi hesap
Atatürk Kültür Merkezi yönetiminden veya Kültür ve Turizm Bakanlığından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.