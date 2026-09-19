Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından 19 Eylül 1921’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinin üzerinden 105 yıl geçti. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, 19 Eylül Gaziler Günü için SÖZCÜ’ye konuştu. Çerçioğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’le, bizim Atamızla, bu ülkemizin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le aynı unvana sahip olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

SADECE SÖZ ALDIK

Çerçioğlu, Atatürk’ün “Ümidim gençliktedir” sözüyle “Gençlere düzgün bir ülke bırakamadık. Bizim de ümidimiz gençlikte” vurgusu yaptı.

Gazilerin özlük haklarında eşitlik talebiyle Ankara’da 48 gün mücadele ettiklerini hatırlatan Çerçioğlu, “Hakkımızı kazanmadık, sadece sözünü aldık” dedi. Çerçioğlu, gazilerin hak aramak için meydanlara inmek zorunda kalmasını eleştirerek, “O zamandan bu zamana en kötü zamanı yaşayan şehit aileleri ve gazileriz diye düşünüyorum” dedi.

TIKLIM TIKLIM OLMALIYDI

48 günlük mücadeleleri sırasında kamuoyundan yeterli desteği göremediklerini söyleyen Çerçioğlu, “Oranın tıklım tıklım dolu olması gerekirdi. Bir SÖZCÜ vardı yanımızda, hiç ayrılmadı” diye konuştu.

Erdem Çerçioğlu: Yanımızda bir tek SÖZCÜ vardı.

SARAY DANIŞMANINA MESAJ

Kendilerine verilen sözün tutulmasını beklediklerini belirten Çerçioğlu, “Meclis açıldığında bu konuyla ilgili elinden gelen ne varsa yapacaklarını söyledi bize Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sayın Oktay Saral. Biz ‘Devlet yetkilisi söz verdiyse tutar’ şiarıyla büyümüş bir nesiliz. Tutmalarını bekliyoruz. Tutulmazsa Ankara kaçmıyor, biz de buradayız. Ekim ayı içerisinde, sonuna doğru tekrar gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Ayrıcalık değil hak istiyoruz’

Gaziler Günü’nde bu yüzden buruklar

Binlerce gazi son dönemde büyük sorunlar yaşıyor ve özel güne buruk giriyor. Eşit hak isteyen gaziler şu düzenlemeleri istiyor...

Er-rütbeli ayrımı: Er ve erbaş gaziler ile subay-astsubay gaziler arasında maaş, tazminat ve sosyal haklarda büyük farklar bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 800 er gazi etkileniyor.

Kategori farkı: Terörle mücadele, 15 Temmuz ve muharip gaziler arasında sağlanan hak ve tazminatlar farklı. Gaziler ayrıca protez ve tekerlekli sandalye gibi tıbbi malzemelerde yüksek fiyat farkları ödemek zorunda kalıyor; er gazilerin yurt dışı tedavi giderleri de karşılanmıyor.

Kamuda bürokratik engeller: Ünvan, görev tanımı ve tayin konularında bürokratik sorunlar ve mobbing yaşadıklarını belirtiyorlar.

Sivil hayata uyum: Psikolojik sorunlar ve sivil hayata uyum konusunda yeterli rehabilitasyon ve psikolojik destek alamadıklarını belirtiyorlar. Veli TOPRAK / SÖZCÜ