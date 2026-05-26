Atatürk sayesinde Cumhuriyetin faziletlerinden yararlanıp Milletvekili seçilen ve ayda 273 bin lira maaş alan HÜDA PAR’lılar, toplumun hassasiyetlerine aykırı tavırlarını sürdürüyor. AKP tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile Basın Meslek İlkeleri arasına, ‘Haber başlıklarında, haberin içeriği ve gerçek saptırılamaz’ biçiminde muallak maddelerin yanı sıra ’Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz. Özel hayatın gizliliğine aykırı yayında bulunulamaz’ gibi maddeler ekleniyor.

Torba teklif ile yeni basın yayın ilkeleri belirlenirken, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayım yapılamaz” maddesinin eklenecek olması HÜDA PAR’ı rahatsız etti.

‘DAYATMA’ DEDİLER

HÜDA PAR’ın Hukuk birimi, “Yeni torba yasa teklifine eklenen ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz’ hükmü; Türkiye’de yıllardır topluma dayatılan resmî ideolojinin yeniden tahkim edilme girişimidir. Milletin inancını, tarihini ve kimliğini resmî ideoloji kalıpları içine hapsetmeye çalışan her girişim toplumsal gerilim üretir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir’’ mesajı yayınladı.

Metiner’e göre AKP bunu yapmaz

- AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner: Umarım doğru değildir. Bu AK Parti’nin kendi kuruluş misyonunu ve varlık nedenini inkar olur. Torba yasaya ekleneceği iddia edilen kanun teklifinin AK Parti’ye ait olduğuna inanmıyorum.

- HÜDA PAR Siyasi İşler Başkanı Şahzade Demir: Bu madde gözden geçirilmeli ve dayatmacı anlayıştan arındırılmalıdır. İdeolojik dayatmanın anayasadan çıkarılması hususunda neredeyse bir konsensüs oluşmuşken yayıncılık ilkelerine yapılacak böyle bir yaklaşımı kim nasıl izah edebilir?

- HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi: HÜDA PAR’ın 4 milletvekili varken böyle bir yasa Meclis’ten geçmeyecektir.

- Mil-Diyanet Sen Genel Başkan Celaleddin Gül: Laiklik, Şapka Kanunu, Harf Devrimi’ne yönelik eleştiri, değerlendirme ve tarihî tartışmaların hangi sınırlar içerisinde ele alınacağı hususunda ciddi soru işaretleri oluşacaktır.