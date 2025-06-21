Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu üç kız öğrencinin, sınıfta yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresinin önünde uygunsuz el hareketleriyle poz verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepki uyandırdı. Görüntüye ilişkin soruşturma başlatıldı.

Veryansın TV'den Fırat Çağlar Özlü'nün haberine göre Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu üç kız öğrenci, sınıfta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi önünde uygunsuz el hareketiyle poz verdi. Tepki çeken görüntünün ortaya çıkmasının ardından Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü inceleme neticesinde, tepki çeken fotoğraftaki üç öğrencinin kimlikleri belirlendi. Ekiplerce yapılan tespitler sonucunda söz konusu öğrencilerin 18 yaşını doldurdukları ve şu anda yurt dışında bulundukları ortaya çıktı.

Yaşanan skandal olayın ardından, Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nin geçmişine dair dikkat çeken detaylar yeniden gündeme geldi. Kurumun, geçmişte meslek lisesi olarak faaliyet gösterdiği, ancak ilerleyen süreçte statü değişikliğiyle imam hatip lisesine dönüştürüldüğü ve yerel öğrencilerden yeterli talep gelmemesi nedeniyle, okul kontenjanlarının büyük ölçüde uluslararası öğrencilerle doldurulmaya başlandığı öne sürüldü.

Ayrıca Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi müdürünün söz konusu görüntüden önceden haberdar olduğu, fotoğrafın yayılmasını engellemek için girişimlerde bulundu iddia edildi.