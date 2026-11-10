Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle gökyüzüne yükseldi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı için bazı balonların sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. Bir firmaya ait kalp figürlü sıcak hava balonu da özel uçuş için hazırlandı.

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından havalanan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü. Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonların uçuşu yaklaşık bir saat sürdü.

Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için güne özel uçuş etkinliği düzenlediklerini belirtti.