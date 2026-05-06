Türkiye’de bazıları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü unutturmak için uğraşıp, fotoğraflarını kaldırıyor, Anıtkabir’e gitmemek için bahaneler uyduruyorken Türk halkı ise Ata’sını bağrına basmaya devam ediyor.

ULU ÖNDER ATATÜRK

Rusya’nın Ankara’ya atanan yeni Büyükelçisi Sergey Vershinin de göreve başladığının ilk günü Anıtkabir’e gitti, Özel deftere ‘’Ulu Önder’’ diyerek Atatürk düşmanlarına ders niteliğinde satırlar yazdı. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği de ‘’Büyükelçi Sergey Vershinin, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma için Anıtkabir’de mozoleye çelenk bırakmış ve Özel Defteri’ni imzalamıştır’’ açıklaması yaptı.

Büyükelçi, Anıtkabir’de mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesine geçip özel defteri imzaladı ve şu satırları yazdı:

‘Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk’e bu vesileyle hürmetlerimi sunuyor olmaktan ziyadesiyle memnunum. Kendileri, tüm hayatını Türk devlet teşkilatçılığının kuvvetlendirilmesi ve ulusal egemenliğin müdafaasına vakfetmiş bilge ve adil bir devlet adamı olarak Rusya’da bugün de anılmakta ve hayırla yâd edilmektedir.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak, temelleri Mustafa Kemal önderliğindeki Türk halkının Millî Mücadele yıllarında atılmış ve sınamaların başarıyla üstesinden gelmiş olan Rusya-Türkiye arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için her türlü çabayı göstereceğim. Dost Türk halkını selamlıyor, esenlik ve refah dileklerimi sunuyorum!’