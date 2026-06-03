Son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle birlikte, her yıl haziran ve temmuz aylarında gözlemlenen doğal oluşum bu sezon da görülmeye başladı.

Silüetin yeni belirginleşmesi nedeniyle ilk günlerde seyir alanında yoğunluk oluşmazken, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde temmuz sonuna kadar izlenebilen bu doğa olayı, özellikle gün batımına yakın 17.50-18.10 saatleri arasında net şekilde görülebiliyor.

Atatürk silüeti ilk kez 1954 yılında Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. 1975’te Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafın Genelkurmay Başkanlığı’na iletilmesiyle birlikte bu doğal oluşum Türkiye genelinde tanınır hale geldi.

Karadağlar eteklerinde, haziran ayından temmuz sonuna kadar uygun hava koşullarında izlenebilen bu görsel olay, 1995’ten bu yana her yıl düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile de kutlanıyor.