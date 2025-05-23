Denizli’de yaşayan 24 yaşındaki kadın girişimci Kamile Bağcı, bir televizyon kanalında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışma programına katıldı. Genç kadının katıldığı programla hayatı neredeyse değişti. Yarışmada 5. soruya kadar başarıyla ilerleyen Bağcı, Atatürk’ün matematik öğretmeninin ismini soran soruda yanlış cevap verdi.

Sunucu Oktay Kaynarca’nın yönelttiği, "Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Kemal’ adını veren, Atatürk'ün matematik öğretmeninin adı hangisidir?" sorusunda “Mustafa” ve “Kemal” şıkları arasında kalan Bağcı, joker hakkı kullanmak istemediğini belirterek "Kemal" yanıtını verdi. Ancak doğru cevap "Mustafa" idi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Cevabın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Bağcı, daha sonra da sosyal medyada büyük bir linçle karşı karşıya kaldı. Yarışma sonrası sosyal medyada hızla gündeme oturan Kamile Bağcı, özellikle X ve Instagram üzerinden çok sayıda eleştiri ve hakaret içerikli mesaj aldı.

(Kamile Bağcı)

"DOĞRU CEVABI ELBETTE BİLİYORUM"

Bir gecede binlerce tanımadığı insan tarafından linç edilen Kamile Bağcı, SÖZCÜ'ye konuştu. Maruz kaldığı hakaretlerden dolayı üzgün olduğunu dile getiren genç kadın şunları ifade etti:

“Yarışmadan sonra eleştiri alacağımı anlamıştım ama bu linç benim için çok fazla. Bir anlık heyecanla verilmiş bir cevaptı. Bu sorunun doğru cevabını elbette biliyordum ancak anlık bir heyecanla verilmiş yanlış bir cevabın sonuçları bu kadar hakaret olmamalıydı. Atatürk'e olan sevgim ve saygım sorgulanmamalı.”

Bağcı, mesaj kutularının yanı sıra mağazasının WhatsApp hattına da yüzlerce mesaj geldiğini, eleştirilerin halen son bulmadığını ekledi.