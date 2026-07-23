CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın Halil Konakçı’ya ilişkin sorusu üzerine Hazırlar, “Halil Konakçı’yla alakalı soruşturma devam ediyor” dedi. Hazırlar, “Mehmet Ali Çavuşlu” isminde bir personellerinin bulunmadığını, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün ise Diyanet personeli olmadığını söyledi.
ATATÜRK'E YÖNELİK İFADELER
Atatürk’e yönelik ifadeleri ve muhalefeti hedef alan siyasi söylemleri nedeniyle tepki çeken Konakçı hakkında, Şubat 2025’te soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmanın bir buçuk yıldır tamamlanmaması dikkat çekti.