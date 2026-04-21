Kamuoyunda Atatürk’e yönelik uygulamaları nedeniyle tartışmaların odağında yer alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verildi. Belediye meclisinin nisan ayı toplantısında görüşülen teklif, CHP’li üyelerin itirazına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

“KENTİN DEĞERLERİ ZEDELENİYOR”

Kararın görüşüldüğü meclis toplantısında söz alan CHP’li üye Hasan Şencan, Gaziantep’in tarihsel kimliğine vurgu yaparak, fahri hemşehrilik unvanının gelişigüzel dağıtılmasının kentin değerlerini zedeleyeceğini ifade etti. Şencan, “Gaziantep, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fahri hemşehrisi olduğu bir şehirdir. Böyle bir unvanın bu kadar kolay verilmesi, bu şehrin onurunu zedeler. Bugün Gaziantep’te 35-40 kişilik sınıflar var, ikili eğitim sürüyor. Okullarda sabun yok, temizlik malzemesi yok, okula aç giden çocuklar var. Bu şartlar ortadayken böyle bir karar doğru değildir. Eğitim politikalarıyla sürekli tartışılan, öğretmenlere yaklaşımı eleştirilen bir isme bu payenin verilmesi kabul edilemez. Bu unvan bu kadar değersizleştirilmemeli” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN RET OYU

CHP grubu adına ret oyu kullandıklarını belirten Şencan, “Biz Gaziantep’in onurunu kolay teslim etmeyiz. Bu şehirde onur; Atatürk’tür, adalettir, çocukların hakkıdır” sözleriyle tepkisini dile getirdi.