Kocaeli’de 10 Kasım’da Atatürk için mevlit okutan İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun görevden alınması Diyanet’teki tartışmaları alevlendirdi. Diyanet’in iki numaralı ismi Hatice Boynukalın Şenkardeşler’in makam odasında Atatürk portresi yok.

ÜÇ KOLTUĞU VAR

Diğer 4 erkek başkan yardımcısı Ahmet Demir, Fatih Mehmet Karaca, Hafız Osman Şahin ve Hüseyin Hazırlar’ın kurumsal fotoğraflarında ise makam odalarında Atatürk portresi yer alıyor. Şenkardeşler’in ağabeyi Mehmet Boynukalın da Ayasofya Camii’nde baş imamlık yaptığı dönemde laiklik ile ilgili açıklamaları nedeniyle sık sık tartışma yaratmıştı.

Başkan Yardımcısı Şenkardeşler’in bu göreve atanabilmek için kanun ve yönetmelikte aranan öğrenim ve mesleki deneyim şartlarını da taşımadığı belirtildi. Diyanet’in kuruluş yasasına göre, Başkan ve başkan yardımcılarının “en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu” olması gerekiyor. Dini yükseköğrenim İlahiyat, İslami ilimler fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü veya ilahiyat ön lisans olarak tanımlanıyor. Şenkardeşler ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu ve yasadaki şartı taşımıyor.