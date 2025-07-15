Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kamu kurumları Türk bayraklarıyla süslendi.

Ancak Elazığ Valiliği, binasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını asmamıştı. SÖZCÜ'nün haberinin ardından gelen yoğun tepkiler üzerine Valilik geri adım attı ve Atatürk posteri binaya asıldı.

SÖZCÜ GÜNDEME TAŞIDI, POSTER GELDİ

Elazığ'da 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde valilik ve diğer kamu kurumları binalarına Türk bayrakları astı. Elazığ Valiliği binasına da iki büyük Türk bayrağı asıldı.

Ancak dikkat çeken eksiklik, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dair hiçbir görselin yer almaması oldu. Bu durum kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Atatürk’ün yok sayılması sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SÖZCÜ Gazetesi'nin konuyu gündeme taşımasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü.

Valilik, kamuoyundan gelen baskılar üzerine geri adım attı ve gecikmeli de olsa Valilik binasına Atatürk posteri astı.