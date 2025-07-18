Uzun yıllar İstanbul’un bir ilçesi olarak bilinen Yalova, Marmara’nın kıyısında sakinliği ve doğal yapısıyla dikkat çeken bir yerleşim yeriydi. Osmanlı döneminde de önemli bir geçiş güzergâhı olan kent, Cumhuriyet’in ilanının ardından da İstanbul’a bağlı kalmaya devam etti. Termal kaynakları ve yeşil alanlarıyla şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin tercihi olan Yalova, bugün hem kalıcı hem de dönemsel ikamet için öne çıkan bir kent hâline geldi.

ULAŞIM KOLAYLIĞI YATIRIMI HAREKETLENDİRDİ

Yalova’nın kara ve deniz yoluyla İstanbul’a kısa sürede ulaşılabilir olması, kentteki konut talebini artırdı. Özellikle yazlık ev, dağ evi ve arsa yatırımları açısından yüksek potansiyele sahip olan şehir, aynı zamanda kalıcı yaşam alanı arayanlar için de önemli bir alternatif sunuyor. Kentteki konut projeleri ve altyapı yatırımları da bu eğilimi destekliyor.

TERMAL TURİZM VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİYLE FARK YARATIYOR

Termal ilçesi başta olmak üzere şehrin birçok bölgesi doğal sıcak su kaynaklarıyla sağlık turizmine hizmet veriyor. Şehir, aynı zamanda sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları, ormanlık alanlar ve dağ manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Hem şifa arayanlar hem de doğayla baş başa kalmak isteyenler için Yalova, eşsiz bir rota sunuyor.

ATATÜRK 'BENİM KENTİM' DİYEREK SIK SIK ZİYARET EDİYORDU

Bir dönem İstanbul’un sakin ilçelerinden biri olan Yalova, Atatürk’ün de sık sık ziyaret ettiği özel bir konuma sahipti. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim kentim” olarak tanımladığı Yalova, bir dönem yazlık başkent olarak da işlev gördü. 1930 yılında İstanbul’a bağlı bir ilçe hâline gelen Yalova, 6 Haziran 1995 tarihli düzenlemeyle müstakil bir il statüsüne kavuştu.

İl olmasının ardından Yalova’ya, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldeleri ile Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi de dâhil edildi.

GÜNCELDE 6 İLÇEYLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2025 yılı itibarıyla Yalova; Merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere toplam 6 ilçeden oluşuyor. Artan nüfusu, gelişen konut projeleri ve turizm potansiyeliyle Yalova, artık yalnızca geçmişin sakin sahil kasabası değil, Marmara Bölgesi’nin yükselen şehirlerinden biri olarak anılıyor.