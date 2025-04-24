Atatürk’ün kurduğu ve halkına bağışladığı Atatürk Orman Çiftliğinde yıllardır üretilen ve vatandaşın da güvenerek aldığı ürünlerin aslında AOÇ imalatı olmadığı ortaya çıktı.



Peynir, süt, tereyağı, dondurma gibi birçok gıda, özel firmalarca imal edilip üzerine “AOÇ” logosu basılıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “AOÇ, taşerona fason üretim yaptırıp üzerine kendi etiketini koyuyor. Güvenip AOÇ ürünü diye alıyorum, meğer birçok gıdayı özel bir pasta, lojistik ve tekstil firması üretiyormuş. 277 personeli olan AOÇ’nin kendi imalatı ürünler giderek azalıyor” dedi.

İşte Atatürk Orman Çiftliği markası yazılı bazı ürünler... Aslında bunlar Atatürk Orman Çiftliği’nden değil.

‘FASON DEĞİL KONTROL ALTINDA’

AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım ise “Kapasite yetersizliği nedeniyle üretilemeyen ürünleri kalite ve güvenden ödün vermeden markalaşma stratejisi ile hayata geçirdik. Kontrol ve denetimi AOÇ yapıyor. Marka hakkı kiralama yöntemi benimsendi. Fason değil, kendi gıda mühendis ve ustalarımız kontrol ediyor. ‘Al sen üret’ diye birşey söz konusu değil. Dünyada isim yapmış markalar da üretim nerede kârlı ise orada yaptırıp piyasaya arz ediyor” dedi.