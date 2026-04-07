Ekim 2025’te Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası binasını hiçbir bilgi vermeden ve tebligat göndermeden üzerine tescil ettirdi. Belediye karara itiraz edip dava açtı. Ancak kabul edilmedi. 18 Mart 2026’da Vakıflar Bölge Müdürlüğü, binanın boşaltılması için tebligat gönderdi.

Verilen süre dün doldu. Bina, polis zoruyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolüne geçti. Dün saat 04.45’te Konak Halkapınar Şehitler Caddesi üzerindeki binaya yüzlerce polis sevk edildi. Polisler, Meslek Fabrikası’nın etrafını kuşattı, bariyerler koydu ve abluka altına aldı. Belediye çalışanları binada uzun süre mahsur kaldı.

GERİLİM VE ARBEDE YAŞANDI

Haberini duyan vatandaşlar, sendika ve meslek odaları temsilcileri ile CHP’liler olay yerine geldi. Polis bariyeriyle karşılaşan yurttaşlar, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı. Polis, bariyerleri aşan vatandaşlara biber gazı sıktı.

Cemil Tugay bina önünde sabaha kadar nöbet tuttu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Tek Sağlık Zirvesi”ne katılmak için yurt dışında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası’na polis baskınının ardından, konuşmasını yapamadan Fransa’dan yurda döndü. Olay yerine geçen Tugay polis barikatını aşamadı. Tugay’ın binaya girişine izin verilmedi. Tugay, “İzmir bir cumhuriyet şehridir. Hiçbir zaman baskıya boyun eğmemiş bir şehirdir. Bu şehrin sabrını zorlarsanız hiç tahmin etmediğiniz bir cevap alabilirsiniz. Bu kanunsuz düzeninizden bıktık. Sizden korkmayacağım” dedi.

İZMİRLİLER BÖYLE OTURUP BEKLEDİ

Belediyeye ait binanın işgaline karşı çıkan İzmirliler, nöbet tutmaya başladı.

BİNA ABLUKAYA ALINDI

Hava aydınlanmadan bölgeye gelen polis ekipleri bina çevresinde barikat kurdu.

VATANDAŞ BARİKATI YIKTI

Vatandaşlar, polisin kurduğu barikatı yıkıp geçerek tepkisini gösterdi.