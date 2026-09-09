Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk dilinin özleşmesine ve milli kimliğin güçlenmesine büyük önem veriyordu. Bu vizyonun günlük hayattaki en dikkat çekici yansımalarından biri, Atatürk’ün yakın çevresindeki kişilere, komutanlara ve çocuklara bizzat koyduğu ya da önerdiği Öz Türkçe ad ve soyadları oldu.

İşte Atatürk’ün Türk tarihinden ve Türkçeden esinlenerek dilimize ve hafızamıza kazıdığı en sevdiği ad ile soyadları:

Bozkurt: Hukukçu Mahmut Esat Bey’e, Bozkurt-Lotus davasındaki milli başarısından dolayı "Bozkurt" soyadı verilmiştir.

Gökçen: Türkiye’nin ilk kadın pilotu olan manevi kızı Sabiha Hanım’a "Gökçen" soyadı bizzat Atatürk tarafından konulmuştur.

Okyar: Başbakanlık da yapmış olan yakın dostu ve devlet adamı Fethi Bey’e "Okyar" soyadı önerilmiştir.

Korutürk: İlerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olacak Fahri Sabit Bey’e "Korutürk" soyadını vererek tarihe not düşmüştür.

Ülkü: Manevi kızı Ülkü’nün adını bizzat kendisi seçmiştir.

Mete ve Teoman: Silah arkadaşı Kazım Özalp’in oğluna Türk tarihinin büyük hükümdarlarının isimleri olan "Teoman" ve "Mete" adlarını önermiştir.

Atatürk’ün en sevdiği ve dilimize kazandırdığı diğer Türkçe isim ve soyadları:

Altay

Umay

Arıkan

Bozok

Ergüven

Gürer

Öngören

Tuncak

Yıldıray

Özalp

Kıraç

Atalay

Doruk