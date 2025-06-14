İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlayan protestoların dinamosunu gençler oluşturdu. Üniversite öğrencilerinin başını çektiği eylemler iktidarın siyasallaştırdığı yargının hedefi oldu ve onlarca genç tutuklandı.

Gençlere yönelik baskıların bir türü de Üniversite yönetimlerinin soruşturmaları oldu. Nisan ayında Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri üniversitenin Davutpaşa kampüsünde boykot edilen firma önünde protesto için bir araya geldi. Ücretsiz olarak yiyecek içecek dağıtılan kermes de kuran öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okumaya başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi bu protestoye katılan öğrencilere soruşturma başlattı. Sosyal medyada duyurulan gelişme çokça tepki çekti.

GENÇLİĞE HİTABE SUÇ OLDU

Soruşturma açılan YTÜ Gemi Mühendisliği öğrencisine gönderilen evrakta aynen şöyle deniliyor:

"Kendilerine yapılan ikaz ve uyarıları dikkate almayan öğrenci grubu Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyarak, müzik ve eğlence eşliğinde ücretsiz dağıtılan yiyecek ve içecek ikramında bulunmuştur."

Soruşturma açılan öğrencilerin sayısının çok fazla olduğu öğrenilirken bu gelişme sosyal medyada büyük bir tepkiye sebep oldu.