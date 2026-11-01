Yunanistan, “İşte yeni silahlarımız” diyerek resmi geçit töreni yaptı. Silahlarını tanıtmak için de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yeri Selanik’i seçti. 28 Ekim Yunanistan Ohi Milli günü ve 29 Ekim Türkiye’nin Cumhuriyet bayramında Selanik caddeleri silahlı şovun merkezi oldu.

AŞİL KALKANI

Başbakan Miçotakis’in de izlediği törende 25 milyar avroluk savunma yatırımı tanıtıldı. “Aşil Kalkanı” adı verilen füze ve hava savunmasının parçası İsrail yapımı “Barak MX” ile çok roketli topçu sistemleri, insansız hava ve deniz araçlar da yer aldı. Kıbrıs ve Ege adalarına yerleştirilen “Barak MX” sistemi uçaklar, İHA’lar, dronlar, güdümlü mühimmat ve seyir füzelerini imha için tasarlandı.

Törende balistik füzelere karşı 300 kilometre mesafeden hedefi vuran, ‘’Stunner’’füzesi 150 kilometreden hava tehditlerini algılayıp, 80 kilometrede imha eden uçaksavar sistemi yer aldı. Selanik limanında 50 kg’lık savaş başlığına sahip 75 kilometre sürat yapan ve radara yakalanmayan insansız yüzey su aracı, “Kamikaze Anemonyannis” sergilendi. Kızılötesi sensörlü bu araç deniz hedeflerine yönelik engelleme ve saldırılar için tasarlandı.

HEPSİNİ TANITTILAR

İnsansız yüzey gemisi “Pyrpolitis” ise keşif görevi yapacak. “AHARPİYA” seyir füzesinin yanı sıra alçak irtifada uçuş ve dikey kalkış- iniş yapan hava araçları da tanıtıldı. Fransız yapımı “Özel kuvvetler yarı batık operasyon gemisi “Vıcta” ise. 67 mürettebatı ile su üstünde ve denizaltında da 30 metre derinlikte görev yapabiliyor.

FRANSA’DAN GEMİ

Ayrıca Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Fransa’da inşa edilen Belharra sınıfı ikinci fırkateyn Nearchos’u düzenlenen törenle resmen teslim aldı. 30 Ekim Fransa’da düzenlenen teslim törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Nearchos’un envantere katılmasıyla Yunanistan, gelişmiş FDI sınıfı iki savaş gemisine sahip oldu. İlk fırkateyn Kimon da daha önce donanmaya katılmıştı.. Gemiye Exocet gemisavar füzeleri, Aster 30 hava savunma füzeleri, denizaltı savunma torpidoları ile RAM füze sistemi ve ana topu için mühimmat yüklenecek.