Beyoğlu Tepebaşı’nda bulunan Pera Palas’ın 101 numaralı odası, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale ve işgal İstanbul’u, daha sonra da Cumhuriyet döneminde kullandığı bir oda. Bu oda, 1981’de doğumunun 100. yılı anısına müzeye dönüştürüldü.

Ülkemizin önde gelen kalp ve damar cerrahlarından, Atatürk’e derin bağlılığıyla tanınan Prof. Dr. Bingür Sönmez, önceki gün torunu Buse ile 101 numaralı odayı ziyaret etti. Sönmez; Atatürk’ün heykeliyle özel eşyalarının yer aldığı müze odadaki, Ulu Önder’in hiç görmediği, yıllarca sarılı halde saklanan iki halıya dikkat çekti.

VEFATINDAN 9 YIL ÖNCE

Halıların hikayesi 1929’a uzanıyor. Bir Hint Mihracesi, Atatürk ile görüşmek istiyor. Atatürk kabul edince Mihrace, müneccimlerine iki halı dokutturup armağan olarak gönderiyor. Mihracenin kim olduğu, bizzat gelip gelmediği hâlâ meçhul. Atatürk’ün vefatından sonra oda düzenlenirken halılar açılıyor ve efsane ortaya çıkıyor.

Birinci halı yası anlatıyor. İkinci halı ise sonsuz yaşam, yeniden doğuş ve ölümsüzlük anlamına geliyor. Sönmez “Ben kalp cerrahıyım. Bu halıların verdiği mesajı bilimsel olarak çözmek mümkün değil. Ama 97 yıl önce Hintli mihrace, sanki Atatürk’ün vefatını ve ölümsüzlüğünü bilmiş” diyor.

101 numaralı oda ve iki halı bugün de ziyarete açık.

Yası ve ölümsüzlüğü temsil ediyor

Hintli mihracenin hediye ettiği yası temsil eden birinci halının etrafında 38 fil var. Fillerin hortumları aşağıya, içe dönük. Hint mitolojisinde bu, yas, hüzün ve kötü bir gelişme demek. Ortada, sadece Kasım ayında açan, cenaze çiçeği olarak bilinen kasımpatılar var. Hemen altında 10 adet mum işlenmiş. Üstte bir saat, dokuzu yedi dakika geçede durmuş.

Sönmez’e göre bu iki dakikalık fark, kesin beyin ölümüne işaret ediyor olabilir. Saatin iki yanında kanatları kapalı iki Anka kuşu var. Ölümsüzlüğün sembolü Anka, kanatları kapalıyken Hint mitolojisinde hüznü anlatıyor. İkincisi ise ölümsüzlüğünü... İkinci halı ise bambaşka bir mesaj veriyor. En üstte sağ ve solda kanatları açık büyük, halının içine serpiştirilmiş küçük Zümrüdü Anka kuşları var. Hint mitolojisinde bu, sonsuz yaşam, yeniden doğuş ve ölümsüzlük anlamına geliyor...