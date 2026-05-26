CHP Genel Merkezi’ne biber gazlı ve kapı kırılarak yapılan polis baskını sırasında elindeki Atatürk portresini hiç bırakmayan genç bir kadın dikkat çekti. Irmak Bal adlı genç kadını SÖZCÜ buldu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü olan Bal “CHP’yi işgal etmek isteyenlerin Atatürk’ün gözlerine bakmasını istedim, onun için saatlerce Atatürk portresini elimden düşürmedim’’ dedi.

MÜCADELEYE KATKI

Malatya Hekimhanlı olan Bal, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun. İşçi emeklisi anne ve babanın iki çocuğundan biri olan Bal, değişim ile birlikte Özgür Özel’in Genel Başkanlığı döneminde partiye üye olduğunu söyledi. Mücadeleye katkı sunmayı hedeflediğini belirten Bal SÖZCÜ’nün sorularını yanıtladı. Genel Merkez’de yaşananlar sırasındaki duygularını şöyle anlattı:

SAHİP ÇIKMALIYIZ

“Demokrasiye inanan, Atatürk’ü ve Atatürk’ün eserini korumaya çalışan bir Türk genci olarak oradaydım. Atatürk’ün iki eseri Türkiye Cumhuriyeti ve CHP’ye sahip çıkmak için partimizin önünde mücadele ettim. Yüreğimden gelen sesi dinledim. Kurucu değerlerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu. Ülkemin kurucu partisi olan ve Atatürk’ün gençlere emanet ettiği cumhuriyetin son kalesi olan CHP’ye polis zoru ile girenlerin Atatürk’ün gözlerine bakmalarını istedim. Atatürk’ün değerlerine sahip çıktık. Biz gençler demokrasi istiyoruz. Bütün gençler için de oradaydım.’’

SÖZCÜ muhabiri Yavuz Alatan, Irmak Bal ile konuştu.

‘CHP’li olmanın bedeli işsizlik’

CHP Gençlik Kolları’nda görev yapan Irmak Bal, CHP’li olduğu için kamu kurumlarında iş bulamadığını belirtti ve şunları söyledi: “Pek çok genç arkadaşım gibi ben de gelecek hedeflerine uygun bir kariyer yapabilecek iş bulamıyorum. Eğitimim ve kariyerim seviyesinde bir işe ulaşmakta zorlanıyorum. CHP’li olmanın da işsizlikle ödenen bir bedeli var” diye konuştu.