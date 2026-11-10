Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına dair bilinen sayısız askeri zafer ve tarihi adımın ardında, bir o kadar da dokunaklı kişisel hatıralar saklı. Bunlardan biri de genç bir kurmay yüzbaşıyken eline geçen ilk maaşıyla yaptığı ilk harcama...

Harp Akademisi’nden dereceyle mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam’daki 5. Ordu emrine atanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askerlik kariyerinin ilk resmi kazancını aldığında aklına ilk gelen kişi Selanik’teki annesi Zübeyde Hanım oldu.

İLK MAAŞIYLA ANNESİNE ALDIĞI HEDİYE

İlk maaşı cebine girer girmez Şam’ın tarihi çarşılarına yönelen Atatürk, tezgâhları tek tek gezerek annesi için çok özel bir hediye aradı. Gözüne çarpan en zarif parçayı seçti: Kenarları ince sim sırmalarla özenle işlenmiş geleneksel bir başörtüsü.

YILLARCA SAKLANAN EN KIYMETLİ HATIRA

Genç bir subayın kısıtlı imkânlarla kazandığı ilk parayı annesine adadığı bu jest, yalnızca bir evlat sevgisini değil, dönemin zorlu şartlarında Şam'dan Selanik’e ulaşan derin bir vefayı simgeliyor. Zübeyde Hanım’ın ömrü boyunca en kıymetli hatıraları arasında özenle sakladığı bu sırmalı örtü, Atatürk’ün mücadelesinin ardındaki güçlü aile bağını ve insani yönünü bir kez daha gözler önüne seriyor.