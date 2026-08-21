AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın yönettiği belediye, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören tarihi Öğretmenevi’ni yeniden kente kazandırmak için harekete geçti. Atatürk’ün 1937 yılında Elazığ ziyaretinde konakladığı tarihi yapı, yapılacak restorasyonun ardından eğitim müzesi ve millet kütüphanesi olarak hizmet verecek.

İHALE 122 MİLYON 662 BİN TL’YE VERİLDİ

Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Tanzim ve Uygulama Yapım İşi” ihalesi 28 Temmuz’da yapıldı. İhaleye 8 firma davet edilirken, işi 122 milyon 662 bin 742 TL bedelle Karbir Restorasyon Limited Şirketi üstlendi.

İhale sözleşmesinin ise 10 Ağustos’ta imzalandığı öğrenildi. Restorasyon kapsamında tarihi yapının özgün dokusunun korunması hedefleniyor.

ATATÜRK’ÜN KALDIĞI ODA KORUNACAK

Projede, Atatürk’ün 1937 yılında Elazığ’a geldiğinde konakladığı odanın da özel olarak korunacağı belirtildi. Tarihi odanın mevcut dokusuna uygun şekilde yeniden düzenleneceği ifade edildi.

EĞİTİM MÜZESİ VE MİLLET KÜTÜPHANESİ OLACAK

Elazığ Belediyesi, restorasyonla birlikte kentin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor. Tarihi Öğretmenevi’nin tamamlanan çalışmaların ardından eğitim müzesi ve millet kütüphanesi olarak kullanılması planlanıyor.

24 Ocak 2020 Elazığ Depremi’nde hasar gören yapı, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte hem Atatürk’ün Elazığ ziyaretine ilişkin tarihi hafızayı yaşatacak hem de kentin kültürel yaşamına yeniden kazandırılacak.