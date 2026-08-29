Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılındaki Kırklareli ziyaretinde tadıp hayran kaldığı ve "Milli bir içecek haline getiriniz" diyerek övdüğü coğrafi işaretli hardaliye, kentin dev festivalinde başrol oluyor. Kırklareli, bölgenin en köklü geleneklerinden biri olan bağbozumu kültürünü ve Atatürk'ün işaret ettiği bu tarihi lezzet mirasını yeniden vitrine çıkarmak için düğmeye bastı. Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek olan Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği'nde kentin gastronomi zenginliği ön plana çıkarılacak.

ATATÜRK’ÜN ‘MİLLİ İÇECEK OLSUN’ DEDİĞİ LEZZET

Festival kapsamında kentin unutulmaya yüz tutan bağcılık geçmişi ve yerel değerleri gündeme gelecek. Etkinliğin odak noktasında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılındaki Kırklareli ziyaretinde tadıp hayran kaldığı ve "Milli bir içecek haline getiriniz" diyerek miras bıraktığı coğrafi işaret tescilli hardaliye olacak. Üreticilerle iş birliği yapılarak bu değerli ürünün marka değerinin artırılması ve kentin gastronomi potansiyelinin geniş kitlelere tanıtılması için çalışılacak.

3 GÜN SÜRECEK KÜLTÜR VE LEZZET ŞÖLENİ

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenliğe tüm vatandaşlar davet edildi. 3 gün boyunca sürecek program kapsamında, bölgeye özgü hasat ritüelleri, lezzet tadımları ve kültürel etkinlikler katılımcılarla buluşacak.

HARDALİYE NASIL YAPILIR?

Hardaliye, Trakya bölgesine (özellikle Kırklareli) özgü, olgunlaşmış üzüm suyuna siyah hardal tohumu ve vişne yaprağı eklenerek elde edilen alkolsüz, ferahlatıcı ve geleneksel bir içecektir. Coğrafi işaret tesciline sahip olan bu içecek, lezzeti ve yapılış yöntemiyle Türk mutfağında benzersiz bir yere sahiptir.

HARDALİYENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Hardaliye, zengin antioksidan yapısıyla hücreleri yenileyen ve bağışıklığı güçlendiren doğal bir şifa kaynağıdır. İçeriğindeki siyah üzüm, hardal tohumu ve vişne yaprağı sayesinde sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır ve kan dolaşımını canlandırır. Alkolsüz, bol vitaminli yapısıyla vücuda anında doğal enerji verir ve kalp sağlığını destekler.