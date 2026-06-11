Cengiz Karagöz



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1935’te Prof. Alfred Heilbronn ve Prof. Leo Brauner’ı Türkiye’ye davet etti. Alman bilim insanları, İstanbul Üniversitesi bahçesine botanik bahçesi kurdu. Uluslararası Botanik Bahçeleri ağına kayıtlı Türkiye’deki iki botanik bahçesinden biri olan, 3 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, uzun yıllar eğitim ile bilimsel araştırmalara hizmet verdi. Ancak bugün akademisyenler ve öğrenciler, Atatürk’ün emaneti botanik bahçesine İstanbul Müftülüğü’nün izniyle girebiliyor.



Bahçe, Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1935’te eğitim amacıyla kuruldu.



GİRİŞ İÇİN DİLEKÇE



Bahçe, 2017’de müftülüğe devredildi. Gerekçe olarak bahçenin bulunduğu alanda Osmanlı döneminde Şeyhülislamlık makamının yer alması gösterildi. Konuya ilişkin ulaştığımız müftülük yetkilisi; bilimsel araştırma amacıyla bahçeye giriş yapmak isteyenlerin bir dilekçeyle başvurması gerektiğini söyledi. Aynı durumun üniversite öğrencileri için de geçerli olduğu belirtildi. Öğrencilerin de eğitim kapsamında yapacağı ziyaretler için üniversitenin ilgili birimden yazılı kağıt alıp müftülüğe ilettiği aktarıldı. Son karar ise müftülük tarafından veriliyor.



Bahçede dünyanın dört bir yanından binlerce bitki türü var.



DÜNYANIN TANIDIĞI BİR BİLİM MERKEZİ



Atatürk’ün isteğiyle 1935’te kurulan bahçe, biyoloji öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı, araştırmacıların çalışma yürüttüğü bir bilim merkeziydi. Dünyadaki 400 botanik bahçesiyle tohum alışverişi yapan bahçe, uluslararası alanda da tanınan bir koleksiyona sahip.