Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı, 10 Kasım 1938'de Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Büyük liderin ölüm haberi gazetelerin manşetlerine farklı ifadelerle taşındı. Dönemin gazeteleri, Atatürk'ün ardından duyulan üzüntüyü şu başlıklarla okuyucularına duyurdu:

"Yeni Türkiye'yi yaratan o büyük adam öldü"

"Türk Milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti"

"Ata'nın tabutu önünde üç yüz bin kişi ağladı"

"Yaşayacak büyük ölüye veda"

Atatürk'ün sağlık durumunun kötüleşmesi, vefatından önceki aylarda dönemin basınının yakından takip ettiği konuların başında geliyordu. Dünyadaki siyasi gelişmeler, Hatay meselesi ve ülke içindeki hassas dengeler nedeniyle Atatürk'ün sağlığıyla ilgili haberler sıkı bir denetim altında tutuluyordu.

Halk, Atatürk'ün sağlık durumunu yakından takip ediyor ve her gün yeni bir bilgi almak istiyordu. Bu talep üzerine hükümet, Atatürk'ün sağlık durumuna ilişkin resmi tebliğler yayımlamaya başladı. Gazeteler de bu açıklamaları her gün birinci sayfalarından duyurdu.

Gazetelerde Atatürk'ün sağlığına ilişkin ilk resmi bilgilendirmenin 18 Ekim 1938'de yayımlandığını belirterek, bu tarihten sonra resmi tebliğler dışında herhangi bir yorum veya haberin gazetelerde yer almadığını söyledi.

10 Kasım 1938 sabahında da gazeteler, bir önceki gün yayımlanan resmi sağlık tebliğiyle okuyucularının karşısına çıktı. Anadolu gazetesinde yer alan açıklamada Atatürk'ün sağlık durumunun ağırlaştığı şu ifadelerle duyuruldu:

"Saat yirmiden itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval vahamete doğru seyretmektedir. Hararet derecesi 37,06 nabız 132, teneffüs 33'dür."

Bu açıklama, Atatürk'ün vefatından önce yayımlanan son tebliğlerden biriydi. 10 Kasım günü öğle saatlerine doğru Anadolu Ajansı, Türkiye'yi yasa boğan haberi gazetelere geçti. Atatürk'ün hayatını kaybettiği, doktorlarının yayımladığı son raporla kamuoyuna duyuruldu.

Gazetelerde yayımlanan açıklamada, "Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Acı haberin duyulmasının ardından bazı gazeteler ikinci baskı yaptı. Akşam gazeteleri ise sayfalarını Atatürk'ün vefatına ve ülke genelinde yaşanan büyük üzüntüye ayırdı.

Dönemin gazetelerinden Akşam, "Bütün memleket matem içinde" manşetini atarken Tan gazetesi, "Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti" başlığıyla çıktı.

Dönemin gazetelerinin attığı manşetlerin toplumdaki büyük üzüntüyü yansıtıyordu.

Atatürk'ün naaşı, 21 Kasım'da İstanbul'a götürüldü. Bu süreçte ülkenin dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. İzmir'de ise Cumhuriyet Meydanı, o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Türkiye, kurucusunu son yolculuğuna uğurlarken tarihinin en büyük yas günlerinden birini yaşadı.