Isparta'da yaşayan ve 54 yıldır fotoğrafçılıkla ilgilenen Sakarya, Atatürk Isparta’ya geldiğinde çekilmiş fotoğraflarından birinin kendisinde bulunduğunu aktardı.

Sakarya, fotoğrafın kayınpederi tarafından çekildiğini anlattı.

Sakarya şunları kaydetti:

"Henüz Türkiye’de hiçbir yerde yayınlanmamış bir fotoğraf. Bu fotoğraf Eğirdir Tren Garı'nda Atatürk dinlenirken çekilmiş bir fotoğraf. Nesilden nesile geçti. Kayınpederim fotoğrafçılığa meraklı bir insan olduğu için yöresel arşivinde pek çok fotoğraf vardı. Gün yüzüne çıkmamış fotoğraflar bunlar. Şu anda hepsi benim arşivimde bulunuyor.

Bu fotoğrafın ülkeye kazandırılması elbette önemlidir. Atatürk’ün Isparta’ya gelişi ile ilgili çok sayıda fotoğraf maalesef yok. Bu fotoğrafın bir baskısını Isparta Atatürk Müzesi için hazırlayıp verdim. Bunun dışında başka hiçbir yerde yayınlanmadı. İlk defa ANKA değerlendirmiş oldu.”