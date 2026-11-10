Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da anıldı. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel'in ev sahipliğinde düzenlenen törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene büyükelçilik mensupları, Kolombiya'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ATATÜRK'ÜN BARIŞ VİZYONUNA VURGU

Törende konuşan Misyon Şefi Yardımcısı Saide Nur Alp, Atatürk'ün fikir, ideal ve ufkuyla çağının çok ötesinde kurucu bir lider olduğunu belirtti. Alp, Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın, hedeflerine kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye için görev ve sorumlulukları her gün yeniden hatırlattığını vurguladı.

Atatürk'ün 1911'den 1922'ye kadar cephelerde geçen askerlik hayatında milletine duyduğu aşkın en karanlık günlerde pusulası olduğunu ifade eden Alp, Milli Mücadele kazanımlarının korunmasının ve Cumhuriyet'in ilkelerinin yalnızca Türkiye için değil, bölge ve dünya için de yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Alp, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin Türk dış politikasına bir asırdan fazladır ilham verdiğini kaydetti. Dünyada ortaya çıkan yeni şartlarda Atatürk'ün temel barış mesajının ve zamansız vizyonunun kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirtti.