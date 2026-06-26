Oyuncu Halil Ergün, verdiği son röportajında Atatürkçülere yönelik sert ifadeler kullanmış ve kendisinin cumhuriyetçi olduğunu ve Atatürkçü olmadığını söylemişti. Ergün, "Türkiye'de her haltı Atatürkçüler yiyor. Hepimiz imparatorluk çocuğuyuz. Mustafa Kemal gökten zembille inmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamaları kamuoyunda büyük tepki çeken Ergün, bir açıklama daha yaparak bu kez geri vites yaptı. Ergün,sosyal medyadan yayımladığı açıklamasında "Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var" diyerek şunları kaydetti:

“Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var. Mustafa Kemal Atatürk’ün kim olduğunu, ne yaptığını çok iyi bilenlerdenim. Cumhuriyet kurulduğunda sülalem de gemisinin içinde vardı. Cumhuriyet içinde biz neler yaşadık, ben 68 kuşağındanım. Atatürkçülük kavramı kullanılarak ne haltlar edildiğini de biliyoruz. Bu Mustafa Kemal’e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir. Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım. Ama toplumsal girişim içinde Atatürk’ü ne kadar tersine kullandıklarını söyledim ve sözlerim çarptırıldı. Atatürk’e karşı olduğumu anlatan yaklaşıma getiriyorlar. Bunların hesabını çok fena soracağım. Hakkımda konuşulanları hukuken de takip edeceğim. Siz kimsiniz!”

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Açıklamasında, "Ya Atatürk 3 sene ya... 3 sene kullandı Soyadı Kanunu'nda, zaten hastaydı adamcağız bir şeyde. Atatürk... Herkes her haltı Atatürkçülük yapanlar yiyor biliyorsunuz değil mi yanlışlıkla" diyen Ergün için Atatürkçü Düşünce Derneği de harekete geçti.

Dernek, Ergün hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken, "Söz konusu hadsiz şahıs hakkında kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.