30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin bitiminde yüzlerce teğmen toplanarak kılıç çatmış ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atmıştı.
İktidar çevresi tarafından söz konusu görüntülere ilişkin tepki gösterilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) soruşturma başlattığı teğmenler 31 Ocak 2025 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.
5 TEĞMEN ATA'NIN HUZURUNDA TOPLANDI
İhraç kararı sonrası Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını bildiren 5 teğmen, ihraçlarının yıl dönümünde yeniden Anıtkabir'de bir araya geldi.