Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, TSK'dan ihraç edilen genç teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan'a HSK'dan sürgün kararı çıktı. HSK, Savcı Mehmet Çağlayan'ı görev yaptığı Fethiye'den tam 1226 km uzaklıktaki Giresun'a atadı.

Genç Teğmenlerin ihraç edilme sürecindeki tartışmalara tepki gösteren savcı Çağlayan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"TÜM ASKERLER ATATÜRK'ÜN ASKERİDİR!!!

Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış, ne de disiplinsizlik yapmışlardır.

Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildir.

Ceza verilmesi için baskı uygulanan kurul üyeleri varsa bunu paylaşarak istifa etmelidir."

Savcı çağlayan Genç Teğmenlere bu sözlerle sahip çıktı. Savcının paylaşımının ardından savcı hakkında HSK tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturma sürecinde ifade veren Çağlayan, "Bu sözlerden dolayı suçlanmama ve savunma veriyor olmam, Türkiye'deki ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının ne denli baskı altında olduğunun, en açık ve vahim göstergesidir. Bu sözler nedeniyle suçlama yapılması, hiçbir isan hakkının kabul edilmediği, hiç kimsenin hiçbir hususta hukuki güvenliğinin olmadığı, tarihin en baskıcı otoriter sistemini yaratacaktır." dedi

YER DEĞİŞTİRME CEZASI VERİLDİ

Soruşturma sonunda HSK, savcı Çağlayan'ın ifadesini siyasi buldu ve yer değiştirme cezası verdi.

Kararın ardından HSK Mehmet Çağlayan'ı Fethiye'den 1226 km uzaklıktaki Giresun Savcılığına atadı. Savcı Çağlayan cezaya karşı itirazda bulundu.