Geçen yıl 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atıp subay yemini etmişti. 5 Teğmen ile 3 komutan TSK’dan ihraç edilmişti. Ancak teğmenler hala sakıncalı görülüyor.

Teğmenlerin geçtiğimiz günlerde yaşadıklarını ise Gazeteci Müyesser Yıldız yazdı. Yıldız’ın yazısına göre; İstanbul’da ailesiyle yaşayan Ebru Eroğlu geçtiğimiz günlerde çarşıya çıkar. Askeri malzemeler satan bir dükkana girdiğinde Harbiyelilerle karşılaşır. Birbirlerine sarılırlar, sonra da fotoğraf çektirirler. Öğrenciler okula döndüğünde telefonları kontrol edilir. O fotoğraflar bulunur, sildirilir ve “Bir daha böyle bir şey olmasın.” uyarısı yapılır!..

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Diğer olay ise Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu’nun 28 Mayıs’ta Ankara’daki gösterisinde yaşanır. O gösteriyi teğmenler Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş da izler. Teğmenler, bir grup Kara Harp Okulu öğrencisi ve bazı hocaları ile karşılaşır. Sarılırlar ve fotoğraf çektirirler. Okula dönüşte bir şekilde olayı öğrenen okul yönetimi, öğrencilerin telefonunu kontrol edip fotoğrafları sildirir. Konsere giden hocalar da bu uyarıdan nasibini alır.