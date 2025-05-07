“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için “disiplinsizlikle” suçlanan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu ve 4 arkadaşı TSK’dan ihraç edilmişti.

Karar 4’e karşı 5 oyla oyla alınırken teğmenlerin ihracına karşı çıkanlar arasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan da vardı.

"VİCDANİ KANAATİNDE OLDUĞUMUZDAN..."

Korgeneral Algan ve 3 üye ihraç kararına özetle şu şerhi düşmüştü:

“Resmi tören bitiminde söz konusu andın okunmayacağı yönünde bir emrin bulunmadığı, resmi törenin bitiminde söylenen ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ söylemi ile okunan andın içeriği, Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmemiştir. Bir kısım Harbiyelilerce söz konusu andın plansız şekilde de olsa okunması, devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte değildir. Buna bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirmez. Hakkaniyete de uygun düşmez. Bu nedenle personel hakkında Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezası verilmesine gerek yoktur vicdani kanaatinde olduğumuzdan aksi öndeki çoğunluğun görüşüne katılmadık.”

YERİNE İHRACI ONAYLAYAN İSİM GETİRİLDİ

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre; Korgeneral Algan’ın görev yeri değiştirilirken, önce kış tatbikatına gönderildi, ardından 3. Ordu Komutanlığı emrine verildi. Bunun üzerine de Algan emekliliğini istedi, yani istifa etti.

Son olarak Algan’ın yerine Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’na ise , teğmenlerin ihracı yönünde oy kullanan bir Tümgeneral getirildi. İkincisi; devre arkadaşları, Ankara dışına yerleşme kararı alan emekli Korgeneral Tevfik Algan’a destek ziyaretinde bulunup onu uğurladı.