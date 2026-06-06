AKP Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya hesabından yaptığı ve Atatürkçü ile Kemalist yurttaşları hedef alan paylaşım, kamuoyunda geniş tepkiye neden oldu.

Tartışma yaratan paylaşımın ardından Eker, Terme Belediye Meclisi üyeliğinden ve AKP üyeliğinden istifa etti.

Eker’in paylaşımını sosyal medyada beğendiği görülen AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın da gelen yoğun eleştiriler ve muhalefetin tepkilerinin ardından görevinden ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan, görevlerinden ayrılan Rümeysa Eker ile İsa Baş’ın yakın akraba oldukları öğrenildi. Olay, ilçede siyasi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMINI SAVUNDU

Terme Belediye Meclisi’nde söz alan Rümeysa Eker, kamuoyunda tepki çeken paylaşımına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Paylaşımının yanlış yorumlandığını öne süren Eker, “Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım, doğru da, ya bunu biliyorum yani” ifadelerini kullandı.

Mecliste yaptığı konuşmada paylaşımının farklı amaçlarla gündeme taşındığını savunan Eker, “Burada biraz da gündem oluşturmak için, yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz” dedi.