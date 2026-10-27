Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevinden ayrılmasının ardından tartışma yeni bir boyut kazandı. Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Atatürk’e yönelik tarihi açıklamaları ve Şuşa’da açılışını yaptığı Atatürk Caddesi’nin görüntüleri Azerbaycan’da yeniden gündeme getirildi.

İlham Aliyev

‘ATATÜRK’E BAĞLIYIZ’

Aliyev, 2010’da Bakü’de Atatürk Anıtı’nı açarken, “Mustafa Kemal Atatürk büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan ve büyük bir siyasetçiydi. Azerbaycan halkı, Büyük Önder’in hatırasını geçmişte olduğu gibi bugün de yaşatmaktadır” demişti. Bu sembolik hatırlatma, Azerbaycan’ın laik devlet kimliğini ve iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiği yönündeki tutumunu güçlendiren bir siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.

Oktay Saral

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan’ın 21 Eylül’de okullarda kıyafet düzenlemesi getirmesi, başörtülü öğrencilerin derslere alınmadığı iddialarıyla protestolara yol açtı. AKP’li isimlerin tepkileri üzerine Bakü, 21 Ekim’de 31 Türk vatandaşına giriş yasağı koydu. Oktay Saral’ın “Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! hangi vicdana, hangi adalete sığar?” paylaşımı ardından, Bakü’nün Saral’ın görevden alınmasını da talep ettiği öne sürüldü. Saral, 26 Ekim’de istifasını açıkladı.

Saral istifası ile alakalı yaptığı açıklamada, “Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur” dedi.

Azerbaycan halkı büyük Atatürk’ü hep kalbinde taşıyor

Mustafa Kemal Atatürk büyük bir devlet adamı, büyük bir komutandı. Azerbaycan halkının kalbinde derin izler bırakmıştır. Azerbaycan halkı, Büyük Önder’in hatırasını bugün de yaşatmaktadır. Onun “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir” şeklindeki tarihi sözleri bizim için çok önemlidir.

İlham Aliyev, bu konuşmayı 2010’da Bakü’de yapmıştı.

10 Kasım diye Zafer Günü’nü bile değiştirdiler

- İlham Aliyev, 2010’da Bakü’de Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Atatürk’ü bütün Türk dünyasının gurur kaynağı olarak nitelendirdi.

- 2020’de Karabağ Zaferi’nin kutlanacağı 10 Kasım tarihini, Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne denk geldiği için değiştirdi.

- Zafer Günü, Şuşa’nın kurtarıldığı 8 Kasım’a alındı. 2023’te Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da Atatürk’ün adını taşıyan caddenin Aliyev bizzat yaptı açılışını yaptı. Böylece Cumhuriyet’in kurucusunun adı Karabağ’ın sembol şehrinde yaşatıldı.

- 2024’te Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret eden Aliyev, Ziyaretçi Özel Defteri’nde Atatürk’ü Türk dünyasının büyük evladı ve dahi lideri olarak andı.